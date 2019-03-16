Экологи напали на строителей в Шиесе под Архангельском, есть пострадавшие

Противостояние строителей и активистов длится уже несколько месяцев. Так, несколько недель назад экоактивисты заблокировали стройплощадку, из-за этого стало невозможно доставлять материалы и топливо.

Вечером 14 марта строители решили поехать домой в республику Коми, чтобы увидеть своих жен и детей. На машинах Scania и экскаваторе они направились в сторону Мадмаса, но далеко уехать не смогли. На их пути оказался установленный активистами вагончик, который мешал проезду техники.

Экскаваторщик отодвинул вагончик при помощи ковша, после чего "экологи" приступили к решительным действиям. Они начали бросаться под гусеницы и вытащили из кабины механика компании "Технопарк" Алексея Козлова. Мужчину избивали руками и ногами в течение нескольких часов, сам он сопротивления практически не оказывал. На стройке рабочим запретили конфликтовать с активистами и применять силу, хотя последние часто ведут себя агрессивно.

На помощь нападавшим постоянно подъезжали люди на внедорожниках. В результате были избиты еще несколько человек. Строители закрылись в своих машинах и ждали приезда полицейских и скорой.

Козлова в результате госпитализировали с подозрениями на перелом позвоночника, травму живота и подкапсульный разрыв селезенки. Врачи не исключают вероятности, что он может остаться инвалидом.

Получается, что экоактивисты совершили административные правонарушения и несколько преступлений. Директор "Технопарка" уже обратился с заявлениями в соответствующие структуры, он хочет, чтобы хулиганов привлекли к ответственности.

"Первоначально "экологи" протыкали колеса у грузовиков, затем спиливали электростолбы и жгли технику, теперь произошло нападение на человека, которое может закончиться для него инвалидностью. Они также намекают, что у каждого в округе есть оружие", - сообщает информагентство rusnord.ru.