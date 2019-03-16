Экологи напали на строителей в Шиесе под Архангельском, есть пострадавшие

В Архангельской области группа строителей, которая пыталась уехать домой со станции Шиес, была избита "экоактивистами".
Противостояние строителей и активистов длится уже несколько месяцев. Так, несколько недель назад экоактивисты заблокировали стройплощадку, из-за этого стало невозможно доставлять материалы и топливо.
Вечером 14 марта строители решили поехать домой в республику Коми, чтобы увидеть своих жен и детей. На машинах Scania и экскаваторе они направились в сторону Мадмаса, но далеко уехать не смогли. На их пути оказался установленный активистами вагончик, который мешал проезду техники.
Экскаваторщик отодвинул вагончик при помощи ковша, после чего "экологи" приступили к решительным действиям. Они начали бросаться под гусеницы и вытащили из кабины механика компании "Технопарк" Алексея Козлова. Мужчину избивали руками и ногами в течение нескольких часов, сам он сопротивления практически не оказывал. На стройке рабочим запретили конфликтовать с активистами и применять силу, хотя последние часто ведут себя агрессивно.
На помощь нападавшим постоянно подъезжали люди на внедорожниках. В результате были избиты еще несколько человек. Строители закрылись в своих машинах и ждали приезда полицейских и скорой.
Козлова в результате госпитализировали с подозрениями на перелом позвоночника, травму живота и подкапсульный разрыв селезенки. Врачи не исключают вероятности, что он может остаться инвалидом.
Получается, что экоактивисты совершили административные правонарушения и несколько преступлений. Директор "Технопарка" уже обратился с заявлениями в соответствующие структуры, он хочет, чтобы хулиганов привлекли к ответственности.
"Первоначально "экологи" протыкали колеса у грузовиков, затем спиливали электростолбы и жгли технику, теперь произошло нападение на человека, которое может закончиться для него инвалидностью. Они также намекают, что у каждого в округе есть оружие", - сообщает информагентство rusnord.ru.
Стоит отметить, что экоактивисты регулярно во время конфликтов ссылаются на Конституцию. В ней существует 42-я статья, в рамках которой каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду. А в статье 27 говорится о том, что люди обладают правом свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.