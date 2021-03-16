Российских футболистов обвиняют в допинге

Узнав об обвинении, Владимир Обухов обвинил врача спортивного клуба. На самом деле футболисты действительно принимают много всяких витаминов и биологических добавок, поэтому врачебная ошибка могла привести к тому, что в их списке оказались стероиды. Однако о том, как они оказались в пробах других футболистов, неизвестно.