Российских футболистов обвиняют в допинге

Телеграмм-канал «Мейстер» сообщает, что пробы у футболистов Ивана Князева и Владимира Обухова, а также футболистки-вратаря Дарьи Мещеряковой брали восемь лет назад и российские специалисты не выявили в них содержания запрещенных веществ. На повторный анализ в FIFA их отправили, как отрицательные.
Необходимо отметить, что спортсмены, участвующие в игровых видах спорта, крайне редко участвуют в скандалах, связанных с допингом, поскольку такие препараты не могут повлиять на исход игры — нарощенная мышечная масса не поможет точно попасть в кольцо или ворота. В основном скандалы в футболе связаны с приемом других запрещенных препаратов, которые помогают расслабиться.
Узнав об обвинении, Владимир Обухов обвинил врача спортивного клуба. На самом деле футболисты действительно принимают много всяких витаминов и биологических добавок, поэтому врачебная ошибка могла привести к тому, что в их списке оказались стероиды. Однако о том, как они оказались в пробах других футболистов, неизвестно.