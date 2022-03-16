Столица ДНР — город Донецк — 14 марта подвергся мощнейшему обстрелу со стороны ВСУ. Погиб 21 мирный житель, десятки домов разрушены, пишут «Народные Новости».
Однако, это совершенно не сказалось на риторике Запада — трагедию там попросту проигнорировали. Более того, есть иностранные СМИ, написавшие о том, что ответственность за инцидент «лежит на России».
Политолог констатировал, что жилые дома, больницы, детские сады и школы Донбасса обстреливают уже восемь лет. Между тем, реакции со стороны Совбеза ООН нет никакой. Никто на Западе никогда не писал о том, как дончанки рожали в бомбоубежищах, в которых прятались от мощных атак, отметил Корнилов.