«290 добрых дел» предлагают совершить тагильчанам

Как сообщили в пресс-службе администрации, планируется участиеволонтеров в таких видах добровольческой деятельности, как шефство надвоспитанниками детских садов, социальных реабилитационных центров, домовребенка, детских домов, социальное патронирование пожилых людей,выполнение работ по озеленению городских территорий, высадке цветов,участие в благоустройстве территорий, участие в профилактических ипатриотических акциях.