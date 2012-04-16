«290 добрых дел» предлагают совершить тагильчанам
16 апреля 2012, 16:47Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Акция «290 добрых дел», посвященная 290-летию Нижнего Тагила, объединит молодых людей от 14 до 30 лет.
Как сообщили в пресс-службе администрации, планируется участиеволонтеров в таких видах добровольческой деятельности, как шефство надвоспитанниками детских садов, социальных реабилитационных центров, домовребенка, детских домов, социальное патронирование пожилых людей,выполнение работ по озеленению городских территорий, высадке цветов,участие в благоустройстве территорий, участие в профилактических ипатриотических акциях.
Акция «290 добрых дел» продлится более трех месяцев - с 19 апреля по 5 августа.
С условиями участия в акции можно ознакомиться на официальном сайтегорода.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей