На Среднем Урале ожидается значительное потепление и дожди

Холодный воздух, принесший прохладу на Урал, опускается в регион сприбрежных районов Арктики. В противовес ему в ближайшие дни с ЮжногоУрала и Нижней Волги будет идти тепло.

Как сообщили АПИ в Свердловском Гидрометцентре в субботу, 14 апреля,пройдут кратковременные дожди, станет теплее. В воскресенье, 15 апреля,осадки маловероятны, будет выглядывать солнце.