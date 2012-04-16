На Среднем Урале ожидается значительное потепление и дожди
16 апреля 2012, 08:35ОбществоОльга
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В ближайшие дни с Южного Урала и Нижней Волги в Свердловскую область будет идти тепло. В первой половине новой недели ожидается дождь. Ближе к среде температура значительно повысится.
Холодный воздух, принесший прохладу на Урал, опускается в регион сприбрежных районов Арктики. В противовес ему в ближайшие дни с ЮжногоУрала и Нижней Волги будет идти тепло.
Как сообщили АПИ в Свердловском Гидрометцентре в субботу, 14 апреля,пройдут кратковременные дожди, станет теплее. В воскресенье, 15 апреля,осадки маловероятны, будет выглядывать солнце.
В первой половине новой недели, по прогнозам синоптиков, снова ожидаетсядождь. Ближе к среде температура значительно повысится: днем до 15-20градусов.
© АПИ
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