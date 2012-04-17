Опубликованы изображения интерьера флагманского седана Kia

Последний, к слову, изрядно напоминает аналогичный орган управления, применяемый на топовых моделях BMW. Кроме того, известно, что Kia K9 получит богатый набор бортового оборудования, в который войдут полноцветный всплывающий дисплей, полностью светодиодная адаптивная головная оптика и большой 12-дюймовый сенсорный экран. Старт продаж флагманского седана Kia на внутреннем рынке состоится этим летом. На первом этапе седан поступит на рынок с двумя моторами на выбор – шестицилиндровыми V-образными двигателями объемом 3,3 л (300 л.с.) и 3,8 л (330 л.с.). Ранее сообщалось, что Kia K9 построен на той же заднеприводной платформе, что и Hyundai Genesis, следовательно, должен разделить с ним и моторную гамму. Таким образом, остается вероятность того, что на внешних рынках К9 получит и более мощные 8-цилиндровые моторы. Тем не менее, о том, когда и каким образом продажи Kia K9 стартуют в других странах, пока не сообщается.