В Нижнем Тагиле открылся дорожный сезон: «Тагилдорстрой» начал первый ямочный ремонт (ФОТО)

О том, как в Нижнем Тагиле проходит исследование дорожного полотна, рассказал Владимир Ларионов, начальник производственно-технического отдела МУП «Тагилдорстрой».

Как выяснилось, в Нижнем Тагиле уже второй день осуществляется ямочный ремонт и, соответственно, подготовка к нему. Сегодня подрядчик получил порцию холодного асфальта, и на данный момент работы на улице Горошникова почти закончены. В настоящее время устраняются дефекты близ Нижнетагильского цирка.

В планах подрядчика проработать 24 тонны асфальта. Пообещали, что пока не закончат – домой не поедут. Также будут осуществлены работы на перекрестках Циолковского-Пархоменко, Циолковского-Серова и по предписаниям ГИБДД.

Интересно, вчера в Нижнем Тагиле работала «Илососная машина КО-560», которую город купил для подрядчика. Она прочищает колодцы от загрязнений. Кстати, 9-метровый колодец, прочистка которого состоялась 15 апреля, у моста на проспекте Мира – один из самых глубоких. Добавим, что сегодня также в город вышли две новые подметательные машины на базе «Камаз», всего их - шесть.