Гарантийный ремонт дорог начнется в Нижнем Тагиле со следующей недели

Работники заказчика закончили дефектовать дороги , которые ремонтировались в 2017 году.

МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис» в ближайшее время получат полный список дефектов согласно своим объемам работы по ремонту дорог. ООО «Уралстроймонтаж» получит перечень недоработок позже, поскольку замечаний к этой компании больше.