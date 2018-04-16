Гарантийный ремонт дорог начнется в Нижнем Тагиле со следующей недели
16 апреля, 23:05Общество
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Подрядчики должны устранить все дефекты на дорогах Нижнего Тагила к середине июня.
Сюжеты: Нижний Тагил
Работники заказчика закончили дефектовать дороги, которые ремонтировались в 2017 году.
МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-Сервис» в ближайшее время получат полный список дефектов согласно своим объемам работы по ремонту дорог. ООО «Уралстроймонтаж» получит перечень недоработок позже, поскольку замечаний к этой компании больше.
Срок окончания гарантийных работ по ремонту определял глава города на 15 июня.
Весь ремонт будет производиться за счет подрядчиков, сообщает сообщество «Вконтакте» «Тагил без ям».
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