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Ремонт дорог в с. Лебедкино и Артемовском ГО не проводился без решения суда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ремонт дорог в с. Лебедкино и Артемовском ГО не проводился без решения суда

16 апреля, 13:05Общество
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