Екатеринбуржец останется за решеткой на 4 года за самоубийство жены

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил мужчину к четырём годам колонии. Многодетный отец обвинялся в том, что систематически избивал и оскорблял свою жену. В начале 2018 года женщина покончила с собой.

После проведения экспертиз был сделан вывод, что на суицид женщина решилась из-за длительной психотравмирующей ситуации, созданной ее мужем.