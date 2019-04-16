Екатеринбуржец останется за решеткой на 4 года за самоубийство жены
Вчера, 19:47ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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16 апреля Свердловский облсуд оставил в силе решение райсуда Екатеринбурга по делу мужа, который обвинялся в доведении своей жены, матери девятерых детей, до самоубийства, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил мужчину к четырём годам колонии. Многодетный отец обвинялся в том, что систематически избивал и оскорблял свою жену. В начале 2018 года женщина покончила с собой.
После проведения экспертиз был сделан вывод, что на суицид женщина решилась из-за длительной психотравмирующей ситуации, созданной ее мужем.
В семье воспитывались девять детей, большая часть из них были приемными. После смерти матери кого-то из детей забрали в приемные семьи, кто-то вернулся в детдома.
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