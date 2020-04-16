На Урале после убийства женщины у здания суда на участкового завели уголовное дело
Сегодня, 08:49ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Первоуральске после убийства женщины у здания суда на участкового полиции завели уголовное дело, он обвиняется в халатности, пишет «Комсомольская правда».
Напомним, 18 марта муж напал на супругу у здания суда и нанес ей смертельные ножевые ранения. Пострадал также судебный пристав. Нападавший был задержан и помещен под стражу. В ходе расследования следствие установило, что участковый мог знать о конфликте супругов, однако не принял должных мер реагирования.
Пока обвинение полицейскому не предъявлено, он является подозреваемым. Как утверждает адвокат правоохранителя, вины его в произошедшем нет. Со слов защитника, полицейский хотел добиться возбуждения уголовного дела по статье «Угроза убийством», однако не успел собрать доказательную базу.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей