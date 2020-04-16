На Урале после убийства женщины у здания суда на участкового завели уголовное дело

Напомним, 18 марта муж напал на супругу у здания суда и нанес ей смертельные ножевые ранения. Пострадал также судебный пристав. Нападавший был задержан и помещен под стражу. В ходе расследования следствие установило, что участковый мог знать о конфликте супругов, однако не принял должных мер реагирования.