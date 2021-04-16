«Экспо Гласс» не пускает на территорию Анопинского стекольного завода владельца

Издание «Новые известия» сообщает, что Анопинский стекольный завод во Владимирской области находится на грани банкротства — владелец предприятия проходит соответствующую процедуру. Этой ситуацией решил воспользоваться Александр Смирнов — владелец компании «Экспо Гласс». Он заключил с «РАСКО» договор аренды, создав для собственника, находящегося в сложной ситуации, дискриминационные условия.
Евстигнеев уверен, что Смирнов организовал работу стекольного завода таким образом, чтобы доход поступал только в «Экспо Гласс», минуя организации, перед которыми у предприятия есть долговые обязательства. При этом сам завод находится в хорошем техническом состоянии, что позволяет полноценно работать и рассчитываться с долгами.
Необходимо отметить, что ранее компания «Экспо Гласс» являлась одним из кредиторов «РАСКО». Проанализировав ситуацию, Смирнов решил выкупить часть долга у ББР Банка, оформив в этом же финансовом учреждении кредит и оставив в качестве залога оборудование Анопинского стекольного завода. После этого глава «Экспо Гласс» произвел незаконный ребрендинг и закрыл филиал в Воронеже, не имея для этого законных оснований. Его действия привели к ущербу в полтора миллиарда рублей.
Также происходящее не понравилось кредиторам, которые обратились в суд и добились ареста имущества завода. Ответственным хранителем назначили генерального директора «РАСКО». Он решил в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды со Смирновым, чтобы передать собственность на хранение другому арендатору. Однако судебных приставов, которые должны были провести опись имущества и проконтролировать процесс передачи собственности другому хранителю, не пустили на территорию стекольного завода — Смирнов поставил бетонные блоки на въезде и выставил охрану.
На данный момент Евстигнеев может только со стороны наблюдать, как собственность «РАСКО» вывозится в неизвестном направлении. При этом он является ответственным хранителем и будет материально отвечать за каждую единицу оборудования, которой недосчитаются при описи.
Также претензии к «Экспо Гласс» есть у финансовых организаций. Компания не соблюдает кредитные соглашения — на данный момент просрочка превышает три месяца, что является основанием для возбуждения дела о банкротстве. Заявление об этом уже находится в арбитражном суде.
Представители ББР Банка прокомментировали ситуацию. Они заявили, что своими действиями компания «Экспо Гласс» создала вокруг себя негативный фон. В пресс-службе финансовой организации также опровергли информацию о том, что банку выгоден рейдерский захват стекольного завода.
«Права по кредитным договорам с ООО „Экспо Гласс“ были уступлены на рыночных условиях без нарушения прав и законных интересов заемщика, и дальнейшее развитие ситуации не входит в зону внимания и интересов банка», — отметили представители банка.