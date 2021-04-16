«Экспо Гласс» не пускает на территорию Анопинского стекольного завода владельца

Необходимо отметить, что ранее компания «Экспо Гласс» являлась одним из кредиторов «РАСКО». Проанализировав ситуацию, Смирнов решил выкупить часть долга у ББР Банка, оформив в этом же финансовом учреждении кредит и оставив в качестве залога оборудование Анопинского стекольного завода. После этого глава «Экспо Гласс» произвел незаконный ребрендинг и закрыл филиал в Воронеже, не имея для этого законных оснований. Его действия привели к ущербу в полтора миллиарда рублей.