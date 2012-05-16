«Двойные стандарты» законодательства – лучше всего быть беременной женщиной

Постановление о возбуждении дела отменено как «незаконное». Материалы отправлены на досудебную проверку, или, как это обычно бывает, «неофициально в архив». Дело, скорее всего, замнут, да и на оппозицию может лечь клеймо клеветы.

В своем прокурорском запросе депутат Александр Хинштейн со ссылкой на сообщения СМИ указал, что «потерпевшая является не женщиной, а мужчиной». Таким образом, подчеркивает депутат, «указанное уголовное дело было возбуждено без должных на то оснований, без необходимого проведения доследственной проверки и установления признаков состава преступления».

Другой дело, если бы оппозиция подтасовала факты, тогда можно было бы подать встречный иск «о клевете и подлоге», и прокуратура имела бы на это полное право. Тогда бы никаких вопросов не возникло.

Однако вопросы возникают постоянно и везде. Дело Магнитского, дело Ходорковского. Арест Алексея Навального на 15 суток, когда судья говорит фразу «у меня нет основания не доверять органам правопорядка» и не опирается на видеодоказательства и показания очевидцев. Разве это не противоречит конституционным нормам?