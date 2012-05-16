Кто из финалисток конкурса красоты получит приз зрительских симпатий в голосовании на TagilCity.ru?
16 мая 2012, 17:08Общество
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На этот вопрос ответа еще нет - голосование продлится еще более суток, до конца дня 17 мая.
Так, уже с 16 по 18 мая пройдет финальная проверка на накрутки голосов участниц и станет известно имя той самой - самой популярной, самой обаятельной и милой, которая соберет больше всего голосов от посетителей портала. Ей достанется приятный подарок от нашего партнера магазина White Park - подарочный сертификат на 2 000 рублей.
А пока финалистки конкурса волнуются перед своим финальным выступлением, мы приглашаем вас освободить вечер пятницы и посетить это замечательное мероприятие, в котором девять очаровтельных девушек поборются за звание самой красивой девушки города.
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