Новая сверхдешевая Honda для Индии

Сконструирован был специально для индийского рынка и продается только на нем. Причем компания, благодаря Dream Yuga, планирует буквально-таки захватить индийский рынок, продав до конца текущего финансового года, т.е. за 10 месяцев, примерно 300 000 машин. Насколько реальны эти планы, пока сказать сложно. Для сравнения можно отметить, что бестселлером «Хонды» на британском рынке в прошлом году была модель CBF125, и этих мотоциклов было продано 2 275 штук. Правда, сравнивать рынок Британии с рынком Индии, конечно, не совсем корректно. Конечно, от байка ценой дешевле айпэда в хорошей комплектации ничего особенного ждать не приходится. Максимальная мощность – 8,5 л.с. при 7 500 об./мин. Карбюратор (не инжектор). Кик-стартер. Барабанные тормоза. И всего четыре передачи. Но при этом есть маленький обвес и регулировка заднего амортизатора. А за некоторое количество лишних рупий можно добавить литые диски и даже электростартер. Бак – 8 литров. А вес – всего 108 кг.