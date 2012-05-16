Range Rover следующего поколения растерял камуфляж

Во время неофициальной фотосессии папарацци не удалось заглянуть в салон модели, однако более ранние шпионские фотографии продемонстрировали, что в интерьере машины появились небольшой многоугольный щиток приборов, наклонная новая центральная консоль с цветным дисплеем и иное многофункциональное рулевое колесо. При разработке Range Rover нового поколения перед инженерами была поставлена задача сделать модель намного легче предшественника. Как пишет MotorAuthority, благодаря алюминиевой платформе, на которой построен автомобиль, и широкому применению в конструкции кузова композитных материалов снаряженная масса кроссовера снизилась примерно на 400 кг, что благоприятно отразится на управляемости, динамике и экономичности британца. В гамму моторов модели войдут нынешние бензиновые и дизельные моторы диапазоном мощности 260-510 л.с. и, в частности, 5.0-литровый агрегат с механическим нагнетателем. Двигатели состыкуются с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Предполагается, что Range Rover получит гибридную силовую установку с заряжаемыми от электросети батареями. Мировая премьера Range Rover нового поколения состоится в сентябре этого года на выставке в Париже.