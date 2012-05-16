Range Rover следующего поколения растерял камуфляж
В Интернете появились свежие шпионские фотографии нового поколения роскошного кроссовера Range Rover, на кузове которого по мере приближения даты премьеры модели остается все меньше защитных покровов. На последних публичных испытаниях прототипа Range Rover свободными от make-up предстали решетка радиатора в стиле Discovery, корпуса наружных зеркал с дублерами поворотников и частично головная оптика. Под камуфляжем довольно легко различаются очертания переднего и заднего бамперов и фонарей на корме.
Во время неофициальной фотосессии папарацци не удалось заглянуть в салон модели, однако более ранние шпионские фотографии продемонстрировали, что в интерьере машины появились небольшой многоугольный щиток приборов, наклонная новая центральная консоль с цветным дисплеем и иное многофункциональное рулевое колесо. При разработке Range Rover нового поколения перед инженерами была поставлена задача сделать модель намного легче предшественника. Как пишет MotorAuthority, благодаря алюминиевой платформе, на которой построен автомобиль, и широкому применению в конструкции кузова композитных материалов снаряженная масса кроссовера снизилась примерно на 400 кг, что благоприятно отразится на управляемости, динамике и экономичности британца. В гамму моторов модели войдут нынешние бензиновые и дизельные моторы диапазоном мощности 260-510 л.с. и, в частности, 5.0-литровый агрегат с механическим нагнетателем. Двигатели состыкуются с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Предполагается, что Range Rover получит гибридную силовую установку с заряжаемыми от электросети батареями. Мировая премьера Range Rover нового поколения состоится в сентябре этого года на выставке в Париже.