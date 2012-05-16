Тагильчане смогут заказать противоклещевую обработку своего садового участка
Одним их самых опасных мест, буквально кишащих клещами, оказались кладбища. На Рогожино клещи укусили 25 тагильчан, на Пихтовых горах зарегистрировано 28 укушенных, на кладбище Рудника – 3 человека.
И хотя, по статистике Нижнетагильского Роспотребнадзора, в этом году пострадавших зарегистрировано меньше, все равно цифры довольно пугающие, а жителям города надо быть предельно осторожными при выездах на природу.
Так, на 14 мая в ведомстве было зарегистрировано 547 укушенных людей, из них 94 – это дети. При этом, из числа обратившихся большинство, а именно 459 человек не были привиты от клещевого энцефалита. Для сравнения, за тот же период 2011 года сотрудники Роспотребнадзора зарегистрировали 606 пострадавших.
Помимо кладбищ опасными являются коллективные сады, поселки и деревни. Так, на Монзино клещи покусали 20 человек, на Старателе – 12, в Черноисточинске – 11,на 337-ом километре – 9 пострадавших, а в Горбуново – 8. На Капасихе зарегистрировано 7 укушенных, в Евстюнихе – 6 человек, а в лесопарке «Пихтовые горы» - 16.
При этом некоторых из обратившихся медики проверяют на такие опасные заболевания, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Подозрение на первый диагноз было выявлено у пяти человек, у одного из которых диагноз сняли, а подозрение на второй диагноз выявлено у семи человек.
В Нижнетагильском Роспотребнадзоре заявляют, что садоводы могут оградить себя от опасностей, заказав противоклещевую (акарицидную) обработку садовых участков в Нижнетагильском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по адресу Карла Маркса, 29, тел. 41-93-57.
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