Тагильчане смогут заказать противоклещевую обработку своего садового участка

И хотя, по статистике Нижнетагильского Роспотребнадзора, в этом году пострадавших зарегистрировано меньше, все равно цифры довольно пугающие, а жителям города надо быть предельно осторожными при выездах на природу.

Так, на 14 мая в ведомстве было зарегистрировано 547 укушенных людей, из них 94 – это дети. При этом, из числа обратившихся большинство, а именно 459 человек не были привиты от клещевого энцефалита. Для сравнения, за тот же период 2011 года сотрудники Роспотребнадзора зарегистрировали 606 пострадавших.

Помимо кладбищ опасными являются коллективные сады, поселки и деревни. Так, на Монзино клещи покусали 20 человек, на Старателе – 12, в Черноисточинске – 11,на 337-ом километре – 9 пострадавших, а в Горбуново – 8. На Капасихе зарегистрировано 7 укушенных, в Евстюнихе – 6 человек, а в лесопарке «Пихтовые горы» - 16.

При этом некоторых из обратившихся медики проверяют на такие опасные заболевания, как клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Подозрение на первый диагноз было выявлено у пяти человек, у одного из которых диагноз сняли, а подозрение на второй диагноз выявлено у семи человек.

В Нижнетагильском Роспотребнадзоре заявляют, что садоводы могут оградить себя от опасностей, заказав противоклещевую (акарицидную) обработку садовых участков в Нижнетагильском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по адресу Карла Маркса, 29, тел. 41-93-57.