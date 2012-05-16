Туристы посадили саженцы деревьев на Кургане Памяти в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Это было уже второе подобное событие в этом месяце. Первое, по словам организаторов, более массовое, прошло 3 мая. Основными участниками и организаторами акции стали сотрудники и активисты клуба туристов «Азимут».

14 мая в посадке саженцев березы и липы приняли участие 8 человек, 3 мая – более 20-ти. Нам удалось посадить несколько деревьев и выкопать ямы для следующих посадок. Саженцы нам предоставлял исполняющий обязанности смотрителя комплекса Максим Брисский. В следующий раз мы будем помогать ему к годовщине начала Великой Отечественной войны 22 июня, ведь в этот день на Курган Памяти будут возложены венки и цветы рассказала инструктор клуба туристов «Азимут» Наталья Гук.