Туристы посадили саженцы деревьев на Кургане Памяти в Нижнем Тагиле (ФОТО)
16 мая 2012, 16:07Общество
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14 апреля на Аллее Победителей на Кургане Памяти, расположенном за Мегамартом на Вагонке, прошла акция по посадке деревьев.
Это было уже второе подобное событие в этом месяце. Первое, по словам организаторов, более массовое, прошло 3 мая. Основными участниками и организаторами акции стали сотрудники и активисты клуба туристов «Азимут».
14 мая в посадке саженцев березы и липы приняли участие 8 человек, 3 мая – более 20-ти. Нам удалось посадить несколько деревьев и выкопать ямы для следующих посадок. Саженцы нам предоставлял исполняющий обязанности смотрителя комплекса Максим Брисский. В следующий раз мы будем помогать ему к годовщине начала Великой Отечественной войны 22 июня, ведь в этот день на Курган Памяти будут возложены венки и цветы рассказала инструктор клуба туристов «Азимут» Наталья Гук.
Фото предоставлено клубом туристов «Азимут»
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