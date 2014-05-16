Клиенты сети АЗС «Газпромнефть» отправятся на финал Лиги чемпионов UEFA

Подведены итоги федеральной акции «Заправьтесь до победы», которую сеть АЗС «Газпромнефть» провела совместно с компанией MasterCard.

Восемь клиентов сети из разных регионов России выиграли главный приз – поездку на двоих на финал Лиги Чемпионов UEFA в Португалию: Денис Ворожцов из Ленинградской области, Владимир Шестаков из Нижегородской области, Максим Царьков из Ивановской области, Марина Голубниченко и Алексей Искоренко из Омской области, Сергей Касьянов и Виктор Волгушев из Челябинской области и Виктор Макагон из Краснодарского края.

За возможность побывать на главном футбольном событии года боролись более 300 тысяч автомобилистов по всей России. Самыми активными участниками акции стали клиенты сети из Сургута, Краснодара, Омска, Красноярска и Кемерово. Обладателями призов по итогам еженедельных розыгрышей стали свыше двадцати тысяч автомобилистов.

«На АЗС «Газпромнефть» заправляю автомобиль регулярно, а вот участие в акции решил принять впервые, – рассказал победитель из Челябинска Сергей Касьянов. – До конца не верилось в то, что шанс победить есть. Уверен, что поездка в Лиссабон станет незабываемой, и я стану свидетелем величайшего в мире футбольного турнира».

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