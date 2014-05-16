Купе Nissan 370Z Nismo оснастили `автоматом`

Купе оснащается шестицилиндровым 3,7-литровым V-образным бензиновым мотором, отдача которого составляет 350 лошадиных сил и 374 Нм крутящего момента. Динамические характеристики модели с новой коробкой передач японцы не раскрыли.

Специалисты Nismo также перенастроили подвеску «горячей» модификации 370Z. Благодаря этому японцам удалось улучшить управляемость модели и снизить уровень вибраций. В стандартное оснащение купе входят спортивные тормозные механизмы, а также дифференциал повышенного трения.

Купе 370Z Nismo после рестайлинга получило новое оформление передней части кузова. У двухдверки изменились, например, передней бампер, в который теперь встроены светодиодные ходовые огни, а также форма сплиттера, частично окрашенного в красный цвет. Обновленная модель обзавелась и задним антикрылом другой формы и меньшего размера, а также новыми 19-дюймовыми колесными дисками.

Основное изменение в интерьере – появление новых кресел, которые в Nissan совместно с компаний Recaro разрабатывали специально для 370Z Nismo. Сиденья обшиты кожей и алькантарой.