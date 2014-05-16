Купе Nissan 370Z Nismo оснастили `автоматом`
Компания Nissan официально представила обновленное «заряженное» купе 370Z Nismo. После рестайлинга модель получила семидиапазонную автоматическую коробку передач. Она будет предлагаться в качестве альтернативы шестиступенчатой «механике», которая ранее была единственным доступным вариантом.
Купе оснащается шестицилиндровым 3,7-литровым V-образным бензиновым мотором, отдача которого составляет 350 лошадиных сил и 374 Нм крутящего момента. Динамические характеристики модели с новой коробкой передач японцы не раскрыли.
Специалисты Nismo также перенастроили подвеску «горячей» модификации 370Z. Благодаря этому японцам удалось улучшить управляемость модели и снизить уровень вибраций. В стандартное оснащение купе входят спортивные тормозные механизмы, а также дифференциал повышенного трения.
Купе 370Z Nismo после рестайлинга получило новое оформление передней части кузова. У двухдверки изменились, например, передней бампер, в который теперь встроены светодиодные ходовые огни, а также форма сплиттера, частично окрашенного в красный цвет. Обновленная модель обзавелась и задним антикрылом другой формы и меньшего размера, а также новыми 19-дюймовыми колесными дисками.
Основное изменение в интерьере – появление новых кресел, которые в Nissan совместно с компаний Recaro разрабатывали специально для 370Z Nismo. Сиденья обшиты кожей и алькантарой.
Продажи обновленного купе 370Z Nismo начнутся в США в июле. Когда будет обновлена европейская версия модели, дебютировавшая в марте 2013 года на автосалоне в Женеве, неизвестно. В России купе 370Z Nismo официально не продается.