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Медь и малахит – 200 лет в тагильской истории. Новая выставка музея-заповедника (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Медь и малахит – 200 лет в тагильской истории. Новая выставка музея-заповедника (ФОТО)

16 мая 2014, 15:45Общество
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