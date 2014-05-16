Медь и малахит – 200 лет в тагильской истории. Новая выставка музея-заповедника (ФОТО)

С началом разработки богатейшего Меднорудянского месторождения в 1814 году медная промышленность в Нижнетагильском горном округе становится важнейшей отраслью. Образцы минералов и целые коллекции месторождения разошлись по всему миру. Меднорудянский малахит стал той базой, благодаря которой получило расцвет камнерезное искусство России, и этот период называют «малахитовой эпохой» камнерезного дела нашей страны.

Новая выставка показывает богатство этого месторождения, этапы его разработки. Кроме этого на выставке представлены известные инженеры, деятельность которых была связана с разработкой и Выйским медеплавильным заводом. Среди них – механики Черепановы, инженер Ф.И. Швецов, мастера бронзерных дел Ф.Ф. Звездин. В экспозиции представлено большое количество интересных архивных и фотодокументов, уникальная коллекция медных изделий, а также коллекция монет екатеринбургского монетного двора.

А также выставка раскрывает секреты особой красоты знаменитого уральского малахита. Уникальные экспонаты музея, работы кустарей-малахитчиков XIX века и современных художников демонстрируют любовь уральских мастеров к этому камню.

Фото отдела информации Музея-заповедника