Nissan запускают новую модель
16 мая 2014, 06:28ОбществоРОман БОТов
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Ижевский автозавод, состоящий в группе «АвтоВАЗ» запустил предсерийное производство нового Nissan класса С. Модель расположится на одну ступеньку выше бюджетного седана Nissan Almera. Иностранные рынки уже знакомы с этим Nissan под именами Sentra, Sunny и Sylphy.
Нам же пока что известно только кодовое обозначение модели – L12F. На сегодняшний день выпущено уже 15 экземпляров нового Nissan. Серийный выпуск автомобиля начнётся в августе текущего года, одновременно с премьерой модели на Московском автосалоне.
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