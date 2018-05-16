Допрос потерпевших по делу Дениса Кокорина заканчивается в Нижнем Тагиле

В Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила подходит к концу допрос потерпевших по резонансному делу учредителя НТЗТИ Дениса Кокорина, обвиняемого в невыплате заработной платы, мошенничестве и сокрытии денежных средств. Осталось допросить 8 человек из 280, признанных потерпевшими. Следующим этапом станет допрос свидетелей.

Сотрудники НТЗТИ направляли жалобы в различные организации, но широкую огласку и развитие ситуация получила лишь после прямой линии с президентом.

Надо понять, откуда такая «борзота» отметил Владимир Путин.

На следующий день после прямой линии сотрудникам завода была выплачена заработная плата, а вскоре был задержан сам Кокорин. Ему грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Помимо прочего, с делом НТЗТИ связывают отставку начальника СУ СКР по Свердловской области Валерия Задорина, сообщает ZNAK.