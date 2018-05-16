Эксперты научат жителей Урала инновационным подходам к бизнесу в интернете

В первом квартале 2018 года произошло долгожданное событие: рынок рекламы в интернете обошел телевидение по объему инвестиций. Каждый день конкуренция за внимание потребителей в интернете усиливается. Как за счет инновационных решений выделиться на фоне тысяч предложений и эффективно построить продажи в онлайн?

Бизнес-школа Web2win, агентство digital-маркетинга TitanSoft и Exponorm приглашают всех, кто связан с ведением бизнеса в интернете на VII ежегодную выставку и форум «Уральскую Интернет Неделю 2018».

В течение двух дней пройдут 6 конференций и мастер-классы на темы:

Успешный старт бизнеса в интернете;

Продвижение в социальных сетях;

Инновации от онлайн-сервисов;

Поисковое продвижение, контекстная реклама;

Финансы и юридические тонкости;

Сокращение затрат, аналитика.

На выставке вы сможете послушать доклады представителей Яндекса, ВКонтакте, OFD.ru, 1С-Битрикс и других. Все участники выставки получат подарки от партнеров. Посмотреть полную программу выставки и зарегистрироваться можно на сайте.

Участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Количество бесплатных мест ограничено. Мероприятие проходит при поддержке Екатеринбургского центра развития предпринимательства.