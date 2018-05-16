Эксперты научат жителей Урала инновационным подходам к бизнесу в интернете
Эксперты Яндекса, Вконтакте, Мозгобойни, 1-С Битрикс научат жителей Урала инновационным подходам к бизнесу в интернете. 6-7 июня в Екатеринбурге пройдет бесплатная выставка и форум о продвижении бизнеса онлайн – «Уральская Интернет Неделя 2018». На ней соберутся более 80 экспертов, 50 компаний и 1600 участников.
В первом квартале 2018 года произошло долгожданное событие: рынок рекламы в интернете обошел телевидение по объему инвестиций. Каждый день конкуренция за внимание потребителей в интернете усиливается. Как за счет инновационных решений выделиться на фоне тысяч предложений и эффективно построить продажи в онлайн?
Бизнес-школа Web2win, агентство digital-маркетинга TitanSoft и Exponorm приглашают всех, кто связан с ведением бизнеса в интернете на VII ежегодную выставку и форум «Уральскую Интернет Неделю 2018».
В течение двух дней пройдут 6 конференций и мастер-классы на темы:
- Успешный старт бизнеса в интернете;
- Продвижение в социальных сетях;
- Инновации от онлайн-сервисов;
- Поисковое продвижение, контекстная реклама;
- Финансы и юридические тонкости;
- Сокращение затрат, аналитика.
На выставке вы сможете послушать доклады представителей Яндекса, ВКонтакте, OFD.ru, 1С-Битрикс и других. Все участники выставки получат подарки от партнеров. Посмотреть полную программу выставки и зарегистрироваться можно на сайте.
Участие в мероприятии бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Количество бесплатных мест ограничено. Мероприятие проходит при поддержке Екатеринбургского центра развития предпринимательства.
Кроме того, 8 июня в рамках Уральской Интернет Недели пройдет практический мастер-класс «Социальные сети для малого бизнеса». Его проведет Сергей Федюнин, основатель сообщества «Практика SMM», автор статей на Лайкни.ру и Websarafan, спикер «Сурового Питерского SMM» и других профильных конференций. На мастер-класс необходима отдельная регистрация.