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Вывоз мусора и качество воды будет контролироваться в селах рядом с Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вывоз мусора и качество воды будет контролироваться в селах рядом с Нижним Тагилом

16 мая, 22:30Общество
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