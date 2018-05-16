Вывоз мусора и качество воды будет контролироваться в селах рядом с Нижним Тагилом

Одним из ключевых пунктов является электроснабжение сел, которые находятся в отдалении. В 2017 году энергетики выполнили девять мероприятий по ремонту и строительству линий электропередач. Это позволило улучшить подачу электричества в деревни в окрестностях Нижнего Тагила. Проблемы с электричеством остаются только в деревне Нижняя Ослянка.

Также на совещании обсудили качество колодезной воды в сельской местности. 121 источник питьевой воды насчитывается на территории СНП. В 2017 году были взяты пробы из 75 колодцев. Сергей Носов поручил регулярный забор и проверку воды на качество из всех поселковых колодцев.

Одним из острых вопросов сел является появление несанкционированных свалок мусора. На совещании было решено скорректировать график вывоза мусора из сельских населенных пунктов.

Еще одной темой для обсуждения стало эксплуатационное содержание дорог между населенными пунктами. Чтобы ускорить решение вопроса по улучшению их состояния, Сергей Носов потребовал активизировать работу с областными министерствами и ведомствами.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила, будет также проведена инвентаризация территорий сельских населенных пунктов. По ее итогам будет принято решение о благоустройстве в ряде СНП.