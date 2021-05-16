Неизвестные требуют деньги у людей за проход к бесплатному пляжу в Екатеринбурге

Сегодня, 21:21ОбществоФото: 1mediainvest.ru
По словам очевидцев, молодые парни стоят на Кольцовском тракте со стороны дикого пляжа и требуют 200 рублей за проезд. Некоторые горожане оставляют машины и идут пешком, но и за проход взимается плата — 150 рублей с человека. Чеки людям также не выдаются, пишет Е1.
То, что плата за проход к пляжу требуется незаконно, подтвердили и в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Сотрудниками территориального ОВД неоднократно доставлялись в дежурную часть лица, причастные к данной неправомерной деятельности,подчеркнули в ведомстве.
Напомним, 17 мая на территории Свердловской области сохранится аномально-жаркая погода. В связи с этим экстренное предупреждение продлено в Нижнем Тагиле.