Неизвестные требуют деньги у людей за проход к бесплатному пляжу в Екатеринбурге
Сегодня, 21:21ОбществоФото: 1mediainvest.ru

Неизвестные требуют деньги у людей за проход к бесплатному пляжу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестные установили забор, будку и начали требовать плату за проход на пляж у «Рамады», который не принадлежит кому-либо.

По словам очевидцев, молодые парни стоят на Кольцовском тракте со стороны дикого пляжа и требуют 200 рублей за проезд. Некоторые горожане оставляют машины и идут пешком, но и за проход взимается плата — 150 рублей с человека. Чеки людям также не выдаются, пишет Е1.

То, что плата за проход к пляжу требуется незаконно, подтвердили и в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Сотрудниками территориального ОВД неоднократно доставлялись в дежурную часть лица, причастные к данной неправомерной деятельности,подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 17 мая на территории Свердловской области сохранится аномально-жаркая погода. В связи с этим экстренное предупреждение продлено в Нижнем Тагиле.

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Екатеринбург
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