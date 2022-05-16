Представители России и Республики Союз Мьянма обсудили будущее сотрудничество

Представители России и Республики Союз Мьянма обсудили будущее сотрудничество
Представители России и Республики Союз Мьянма обсудили будущее сотрудничество
Сегодня, 00:38ОбществоФото: photo.roscongress.org
Советник президента РФ Антон Кобяков провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Союз Мьянма Лвин У.

Представители двух стран договорились об укреплении сотрудничества и увеличении объемов взаимной торговли, а также о возобновлении авиасообщения Москва – Янгон до конца этого года.

Антон Кобяков сообщил, что экономики России и Мьянмы взаимодополняемы, поэтому торговля между странами обещает быть перспективной. На сегодняшний день, по его словам, Мьянма поставляет в Россию сельхозпродукцию и рыбу, а закупает удобрения и продукты нефтепереработки. Кроме того, российские бизнесмены имеют возможность инвестировать в нефтегазовый и финансовый сектор, здравоохранение, высокие технологии и иные направления экономики. Об этом пишет newstracker.ru.

Советник президента РФ заявил, что торгово-экономические отношения между Россией и Мьянмой пока только развиваются, но имеют широкие перспективы. И участие делегатов Мьянмы в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) и VII Восточном экономическом форуме, по его словам, позитивно повлияет на укрепление конструктивного взаимодействия между странами.

Участники встречи также обсудили продление действующего меморандума о сотрудничестве между Фондом Росконгресс и Федерацией торгово-промышленных палат Республики Союз Мьянма (UMFCCI), подписанного в 2018 году. А посол Республики Союз Мьянма Лвин У отметил, что для участия в ПМЭФ приедет делегация, в которую войдут четыре министра и представители бизнес-сообщества государства.

25-й, юбилейный Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня 2022 года. официальным информационным партнером мероприятия выступает холдинг 1MI.

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