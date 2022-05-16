Представители России и Республики Союз Мьянма обсудили будущее сотрудничество

Антон Кобяков сообщил, что экономики России и Мьянмы взаимодополняемы, поэтому торговля между странами обещает быть перспективной. На сегодняшний день, по его словам, Мьянма поставляет в Россию сельхозпродукцию и рыбу, а закупает удобрения и продукты нефтепереработки. Кроме того, российские бизнесмены имеют возможность инвестировать в нефтегазовый и финансовый сектор, здравоохранение, высокие технологии и иные направления экономики. Об этом пишет newstracker.ru.