Очень выгодные условия для постгрантийных автомобилей SKODA!
16 июня 2012, 17:10ОбществоАнастасия
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Уважаемые владельцы постгарантийных автомобилей ŠKODA!В период с 15 по 30 июня в нашем автоцентре действует максимально выгодное предложение на обслуживание автомобилей ŠKODA старше...
Уважаемые владельцы постгарантийных автомобилей ŠKODA!
В период с 15 по 30 июня в нашем автоцентре действует максимально выгодное предложение на обслуживание автомобилей ŠKODA старше двух лет!
При прохождении последнего гарантийного ТО вы получаете купон с 20 % выгодой на посещение следующего!
Купоном Вы можете воспользоваться в течении 1 года.
Подроности акции вы можете уточнить по многоканальному телефону: (3435) 48 04 64
Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил на Коасноармейской, 198 А! Ежедневно с 9:00 до 21:00.
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