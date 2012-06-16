Очень выгодные условия для постгрантийных автомобилей SKODA!

Уважаемые владельцы постгарантийных автомобилей ŠKODA!



В период с 15 по 30 июня в нашем автоцентре действует максимально выгодное предложение на обслуживание автомобилей ŠKODA старше двух лет!

При прохождении последнего гарантийного ТО вы получаете купон с 20 % выгодой на посещение следующего!

Купоном Вы можете воспользоваться в течении 1 года.



Подроности акции вы можете уточнить по многоканальному телефону: (3435) 48 04 64



Добро пожаловать в автоцентр Европа Авто Тагил на Коасноармейской, 198 А! Ежедневно с 9:00 до 21:00.