Экстремальная суббота: по горам на новом внедорожнике Mitsubishi Outlander (ФОТО)

Преодолевать труднопроходимые места нашего края в комфортных условиях – это то, чего хочет каждый водитель. Именно летом тагильчане все чаще выезжают за город: в далекий лес за грибами, на дачу, куда можно добраться исключительно на внедорожнике (особенность тагильских дорог). И для тех, у кого есть такая возможность – автосалон Оками, официальный дилер Mitsubishi, готов помочь в приобретении супер-мощного автомобиля.

Поливающий дождь на горе Белая только придал затуманенному лесу дикую атмосферу. Непроходимая для обычного автомобиля грязь, размытая дождем, лесные ручьи и камни стали лишь небольшим препятствием для всех моделей Mitsubishi, которые были представлены на суд автолюбителям.

В центре тест-драйва, конечно, – новая модель Mitsubishi Outlander. С рядом доработок в дизайне, настройках подвески, показателях шумоизоляции, а также в системе охлаждения вариатора, этот внедорожник стал еще более привлекательным. Кстати, система полного привода, которой оснащен автомобиль, с изяществом помогает выбираться даже из самых нелегких дорожных условий, особенно при покорении склона горы.

Все спешили принять участие в 10-минутной экстремальной поездке. Неудивительно, самым популярным на тест-драйве стала именно новая модель Mitsubishi Outlander. А после, присутствующие спешили сравнивать ощущения, управляя другими внедорожниками.

В то время, пока часть автолюбителей преодолевали лесное пространство, другие были заняты в развлекательной программе. Веселые прыгуны на джоли-джамперах после пары забавных танцев предоставили возможность зрителям походить на этих причудливых устройствах. Надо сказать, миссия весьма сложная, только для самых смелых.

В конкурсах от громкоголосого ведущего тагильчане выиграли множество призов, начиная от надувных мячей и заканчивая вкусностями. Порадовало и выступление девочек-черлидеров, которые так высоко подбрасывали друг друга, что захватывало дух.

Надо сказать, ожидания были оправданы – мощь Outlander действительно покорила не только извилистую дорогу, но и сердца водителей. Приемистая, послушная, комфортная, просторная, внушительная – всё это о новой модели Mitsubishi Outlander. А автосалон Оками совместно с ГК «Гора Белая» подарили тагильчанам и гостям города прекрасный и незабываемый выходной.