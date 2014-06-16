ВНИМАНИЕ!!! Открыт сезон рыбной ловли!

Если понятия "хорошо провести время" и "рыбалка" для Вас неотделимы друг от друга, база отдыха "Демидовская Усадьба" приглашает желающих отлично отдохнуть!

Вы можете просто оплатить пребывание на территории базы и насладиться любимым хобби, а можете с помощью наших замечательных сотрудников распланировать и воплотить в реальность самые чудесные выходные!

Приезжайте всей семьей (а лучше несколькими!). Пока мужчины забрасывают удочки, остальные члены семьи смогут насладиться прогулками на свежем воздухе, взять напрокат спортивный инвентарь, велосипеды, катамаран...

Беседка прямо на берегу пруда незаменима для дружеских посиделок, а русская банька продлит ваше удовольствие!

В будни цены еще ниже, проверьте, как это чудесно - сон в сосновом бору!

А на фото наши гости и их замечательный улов, всего за несколько часов!