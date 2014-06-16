Вступление в СРО в области строительства, проектирования, изысканий: возможно ли, чтобы быстро и недорого?

Вот уже 4 года строительный рынок нашей страны живёт по жёсткому правилу: каждая строительная компания обязана вступить в СРО в строительстве, и только тогда она может вести свой бизнес. Чем это вызвано? Вопросы качества и безопасности в области строительства и проектирования настолько значимы и важны, что на высшем государственном уровне было решено учредить механизм контроля за данными аспектами деятельности. Контролирующим органом стали саморегулируемые организации, созданные строительным сообществом по предписанию государственной власти.

В январе 2010 г. были внесены изменения в Градостроительный кодекс РФ, согласно которым допуск СРО необходим всем стройкомпаниям, чья сфера деятельности - строительство, проектирование, инженерные изыскания. В законе перечислены все виды деятельности, заниматься которыми запрещено, если не оформлен допуск к таким работам. Поэтому деятельность субъектов строительного рынка, продолжающих трудиться в данных отраслях народного хозяйства без наличия допуска в СРО, прекращается в административном порядке (а может даже инкриминироваться уголовное преступление по ст.171 УК РФ).

Таким образом, именно членство в саморегулируемых организациях гарантирует возможность любой фирме, компании, учреждению спокойно (а главное - легально!) заниматься своей деятельностью. Однако стать членом СРО не так легко, как может показаться на первый взгляд. Полное соответствие требованиям, позволяющим вступить в СРО строителей, определяется прохождением процедуры, утверждённой законом.

Также членство в саморегулируемых организациях предусматривает обязательные взносы. Эти платежи нужно вносить ежемесячно: они образуют стабилизирующий фонд, необходимый для компенсаций ущерба, если он, не дай Бог, был причинён третьим лицам по вине подрядчика. Так что практика доказала: требование обязательного членства в подобных организациях является эффективнейшим инструментом обеспечения отличного качества услуг застройщиков. Поэтому, чтобы получить допуск СРО срочно, каждая компания должна сначала доказать, что она имеет право стать членом той или иной саморегулируемой организации. Но и это не всё.

Нормы закона требуют подготовки целого пакета документов на вступление в СРО. Огромный объём документации нуждается в правильном оформлении согласно стандартам, прописанным законодательством. Строительная или проектная компания далеко не всегда располагает достаточным количеством времени (да и специальных знаний тоже), чтобы успешно справиться с такой задачей. А если компании надо вступить в сро срочно, то помощь профессионалов просто жизненно необходима!