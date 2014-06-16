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Жители хотят поучаствовать в благоустройстве города: европейский хит на улицах Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители хотят поучаствовать в благоустройстве города: европейский хит на улицах Тагила (ФОТО)

16 июня 2014, 15:00Общество
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