Жители хотят поучаствовать в благоустройстве города: европейский хит на улицах Тагила (ФОТО)

Так, накануне в редакцию TagilCity.ru обратился инициативный тагильчанин, который готов даже предоставить городу уникальный продукт.

Светящиеся декоративные скамейки – хит, который завоевал популярность в Европе. У Нижнего Тагила есть возможность стать первым в Свердловской области городом, где появится такой предмет благоустройства. Готовы ли жители Нижнего Тагила к такому внедрению, пока не ясно, но очевидно одно – такая красота не оставит безразличным ни одного человека.

Павел, пользователь, он же индивидуальный предприниматель, рассказал, что скамейки уже представлял на Форуме предпринимателей, где зрители по достоинству оценили эту идею. «Хотел бы привнести новое веяние для города». За сохранность Павел не переживает, говорит, что по городу установлены камеры видеонаблюдения, которые будут сдерживать хулиганов.

Я слышал, что Сергей Носов хотел вынести на суд жителям города благоустройство Горсовета. Скамейки изготавливаем мы сами. Они функционируют от сети, но мы прорабатываем, чтобы была возможность работы от солнечных батарей. Аналогов в России пока нет. Стоимость от 7 тысяч рублей, в зависимости от комплектации.

В Управлении городским хозяйством идею приняли, но сообщили следующее:

По данному скверу проектно-сметная документация уже прошла госэкспертизу, соответственно, внесение изменений в нее уже недопустимо. Поэтому пусть следит за сайтом, мы еще будет размещаться по поводу уличной мебели. Без проблем. Размещается аукцион, он участвует, выигрывает – работает. Иных путем, предусмотренных законодательством нет сказал TagilCity.ru Михаил Семин, заместитель начальника управления городским хозяйством.

Вряд ли таки скамейки станут доступны широкому кругу людей - скорее всего, они останутся достоянием городских парков. Но ничто не мешает зайти в удобный интернет магазин и выбрать лакокрасочные материалы Caparol чтобы подновить дачную скамейку или даже дом. Доказано, что грамотно подобранные краски не только увеличат срок службы строений, но и помогут лучше отдохнуть, ведь правильно подобранная колеровка сделает дом намного привлекательнее, чем он был до этого.