На 300-летие города Администрация Нижнего Тагила планирует пригласить президента
300 лет Нижнему Тагилу исполнится в августе 2022 года. Сегодня в Администрации города состоялось совещание, посвящённое подготовке к юбилею.
На совещании присутствовали чиновники Администрации. Руководил совещанием Сергей Носов.
Основной темой совещания была подготовка к проведению социально значимых мероприятий, посвящённых юбилею.
Среди крупных проектов, которые планируется реализовать, - капитальный ремонт здания музея «Горнозаводской Урал» (пр. Ленина,1), завершение работ по созданию Дома Окуджавы, а также создание городской «Летописи от Демидовых до наших дней».
На реализацию этих и других городских проектов, таких как: «Безопасный город», строительство моста через тагильский пруд, возведение очистных сооружений, нужна финансовая помощь от Свердловской области в размере 1,8 млрд рублей.
Специальное письмо в Правительство Свердловской области о предоставлении Нижнему Тагилу необходимых средств будет составлено в течение недели.
В 2022 году на 300-летие Нижнего Тагила мы планируем пригласить президента отметил мэр города Сергей Носов.
В завершение совещания чиновники рапортовали главе о том, что сроки работ по подготовке к юбилею города соблюдаются. Работы ведутся по графику.
© Эрик Х., TagilCity.ru