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Штраф в 1 миллион рублей заплатит строительная компания г. Талица за дачу взятки должностному лицу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Штраф в 1 миллион рублей заплатит строительная компания г. Талица за дачу взятки должностному лицу

16 июня 2016, 08:35Общество
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