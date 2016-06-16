Штраф в 1 миллион рублей заплатит строительная компания г. Талица за дачу взятки должностному лицу

Сотрудниками прокуратуры Талицкого района установлено, что в ноябре 2011 года ООО «Талицкая строительная компания-2» было закончено строительство многоквартирных жилых домов по улице Песчаная в городе Талица. Для получения разрешения на их ввод в эксплуатацию начальник строительной организации обратился к руководителю отдела архитектуры и градостроительства администрации Талицкого городского округа Вадиму Сапегину.

В процессе проверки предоставленной на новые дома документации, Сапегиным было выявлено несоответствие фактически использованных материалов кровли домов (использовался ондулин) с материалами, заявленными в проектной документации, где были указаны материалы из металлочерепицы. Зная о том, что обнаруженное несоответствие служит препятствием для получения организацией разрешения на ввод домов в эксплуатацию, Сапегин предложил руководству строительной компании обмен: своевременное получение необходимых разрешений за сантехнический ремонт в квартире чиновника. Организация произвела указанные работы, затратив на их выполнение сумму, превышающую 19 тысяч рублей.

По факту выявленного прокурорской проверкой противоправного деяния, в отношении ООО «Талицкая строительная компания-2» возбуждено административное дело по ч. 1 ст.19.28 КоАП РФ. Материалы прокуратуры были направлены на рассмотрение суда, в результате чего на строительную компанию был наложен штраф в размере 1 миллиона рублей.

Отметим, что по данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, осенью 2015 года в отношении Вадима Сапегина уже было возбуждено уголовное дело за получение