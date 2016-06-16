В Екатеринбург привезли 30 килограммов инопланетной породы
16 июня 2016, 15:00Общество
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Вчера в Екатеринбург прибыл ценный груз – почти 30 килограммов метеорита. Внеземную породу добыли участники экспедиции УрФУ в Антарктиде еще зимой.
Сюжеты: Екатеринбург
61-ая Российская Антарктическая экспедиция проходила с подачи профессора Виктора Гроховского. Ее бюджет оценивается в среднем в 10 миллионов рублей, большую часть из которых предоставило учебное заведение. Это первый в российской истории научный проект, удавшийся благодаря участию вуза.
По мнению ученых, привезены части крупнейшего астероида «Веста». Для исследователей это большая удача, ведь есть шанс узнать новую информацию о Солнечной системе.
Сначала тридцатикилограммовый груз побывал в Санкт-Петербурге, после чего отправился в столицу Урала.
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