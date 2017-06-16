Владислав Тетюхин станет «Почётным гражданином города Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле сложно найти человека, который которому не знакомо имя Владислава Тетюхина.

Он является основателем Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, а также стал победителем Премии «Человек года 2016». После набранных на Премии 460 голосов интернет-пользователей и жюри меценат всё же согласился претендовать на почётное звание.

В этом году Мэр уже сам предложил присвоить меценату звание «Почётный гражданин города Нижний Тагил».

Причиной названа многолетняя плодотворная деятельность кандидата, направленная на развитие социальной сферы города отмечается в описании к выдвижению.

На заседании оргкомитета по персоне Владислава Тетюхина было проведено открытое голосование. Мнение Сергея Носова поддержали представители всех крупных предприятий города.

За присвоение Владиславу Тетюхину звания «Почётный гражданин города Нижний Тагил» оргкомитет проголосовал единогласно. Таким образом на рассмотрение депутатов Нижнетагильской городской Думы на присвоение почётного звания внесена единственная кандидатура - Владислава Тетюхина сообщили в Администрации Нижнего Тагила.