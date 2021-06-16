Команда Дегтярева активно занимается благоустройством населенных пунктов края

Сообщается, что средства краю выделили в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году на эти деньги отремонтировали более 300 общественных пространств и дворовых территорий в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, пишет prokhab.ru.
Следует отметить активное привлечение граждан к вопросам благоустройства. Если раньше выбор мест был прерогативой местных и региональных властей, то сейчас основой для принятия решений является мнение местных жителей. Мнение горожан изучается при помощи онлайн-голосования.
Аналитики отмечают логичность данного механизма. Во-первых, именно местные жители знают, какие объекты необходимо ремонтировать и благоустраивать в приоритетном режиме. Во-вторых, такой подход позволяет более эффективно распоряжаться бюджетными средствами.
Политологи отмечают, что Дегтярев в принципе старается развивать во вверенном ему крае территориальное общественное самоуправление. Так, на встрече с общественниками села Сергеевка он рассказал, что в прошлом году на ТОС в регионе выделили 100 млн рублей, а в этом – уже 200 млн.
Эксперты считают, что новый глава Хабаровского края умеет выстраивать баланс между «глобальными» и «локальными» задачами. В этом ему помогают современные методы управления.