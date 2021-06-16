Команда Дегтярева активно занимается благоустройством населенных пунктов края

Политологи отмечают, что Дегтярев в принципе старается развивать во вверенном ему крае территориальное общественное самоуправление. Так, на встрече с общественниками села Сергеевка он рассказал, что в прошлом году на ТОС в регионе выделили 100 млн рублей, а в этом – уже 200 млн.