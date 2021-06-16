Команда Дегтярева активно занимается благоустройством населенных пунктов края

Команда Дегтярева активно занимается благоустройством населенных пунктов края
Команда Дегтярева активно занимается благоустройством населенных пунктов края
Сегодня, 19:44ОбществоФото: фрагмент видео
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев добился выделения из федерального бюджета более 400 млн рублей на благоустройство региона. Средства пошли на благоустройство населенных пунктов региона.

Сообщается, что средства краю выделили в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году на эти деньги отремонтировали более 300 общественных пространств и дворовых территорий в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, пишет prokhab.ru.

Следует отметить активное привлечение граждан к вопросам благоустройства. Если раньше выбор мест был прерогативой местных и региональных властей, то сейчас основой для принятия решений является мнение местных жителей. Мнение горожан изучается при помощи онлайн-голосования.

Аналитики отмечают логичность данного механизма. Во-первых, именно местные жители знают, какие объекты необходимо ремонтировать и благоустраивать в приоритетном режиме. Во-вторых, такой подход позволяет более эффективно распоряжаться бюджетными средствами.

Политологи отмечают, что Дегтярев в принципе старается развивать во вверенном ему крае территориальное общественное самоуправление. Так, на встрече с общественниками села Сергеевка он рассказал, что в прошлом году на ТОС в регионе выделили 100 млн рублей, а в этом – уже 200 млн.

Эксперты считают, что новый глава Хабаровского края умеет выстраивать баланс между «глобальными» и «локальными» задачами. В этом ему помогают современные методы управления.

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