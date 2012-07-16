Автомобили Daewoo в рассрочку, 0% переплаты или в кредит от 150 руб./в день*

В автоцентре «Uz-DaewooНижний Тагил» на Кулибина, 64 действуют специальные условия на покупку новых а/м DaewooNexiaи DaewooMatiz. Теперь вы можете приобрести надежные и экономичные а/м Daewoo на выгодных условиях. Предлагаем на выбор 2 программы:

1.Автомобиль в рассрочку, 0% переплаты*.

Условия рассрочки*:

ü Первоначальный взнос не менее 40% от стоимости приобретаемого автомобиля

ü Ставка 0% = переплата «0»**

ü Заявка по двум документам

ü Действие решения банка – 3 мес.

ü Досрочное погашение без штрафных санкций

Таблица рассрочки на ваш новый а/м Daewoo в зависимости от первоначального взноса и стоимости а/м:

Более подробная информация по тел.: (3435) 96-13-96, 25-24-84.

Автомобиль в кредит:

DaewooMatizот 150 руб./в день*

Платеж 150 рублей в день означает величину затрат клиента, взявшего кредит по программе ОАО "Сбербанк России" на покупку нового автомобиля DaewooMatiz с расчетной розничной ценой 214 000 рублей.

Daewoo Nexiz от 200руб./в день*

Платеж 200 рублей в день означает величину затрат клиента, взявшего кредит по программе ОАО "Сбербанк России" на покупку нового автомобиля DaewooNexiaс расчетной розничной ценой 289 900 рублей.

В автоцентре «Uz-DaewooНижний Тагил», официального дилера Daewoo в Нижнем Тагиле, представлен широкий выбор автомобилей DaewooNexiaот 289 900 руб. и DaewooMatizот 245 000 руб. в наличии с ПТС, поэтому оформление автомобиля займет у вас не более часа.

* Подробности в салоне у специалиста по кредитованию и страхованию или по тел.: (3435) 96-13-96, 25-24-84.

** Со стороны клиента Банку подлежит уплате Единовременная комиссия за открытие и ведение ссудного счета – 9 000 руб.

Автоцентр «Uz-Daewoo Нижний Тагил»

Ул.Кулибина, 64 (территория бывшего таксопарка, рядом с заправкой Газпром)