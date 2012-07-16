Из-за нехватки кадров медики Нижнего Тагила вынуждены работать на две ставки

Основная проблема местного здравоохранения заключается в катастрофической нехватке кадров: при населении в 377 тысяч человек для обслуживания их в лечебных учреждениях предусмотрено 1856 врачебных должностей. Как сообщают местные СМИ, по факту здесь работают всего 892 доктора, при этом многие из них — пенсионного возраста. Кто будет лечить людей, когда эти врачи уйдут на пенсию? К тому же, учитывая порой не самые благоприятные условия, специалисты и сами накопили проблем со здоровьем. Поскольку количество работающих медиков почти вдвое меньше необходимого, каждому из них приходится трудиться на две ставки. Очереди в поликлиниках — обычное дело для всех муниципальных медучреждений области, а в Нижнем Тагиле из-за нехватки специалистов они и вовсе принимают угрожающие размеры. Особенно остро ощущается в местных поликлиниках недостаток участковых педиатров и терапевтов, самых востребованных пациентами специалистов. Кроме того, сверх нормы приходится работать служащим стационаров и травмпунктов.

Между тем, согласно данным областного минздрава, в небольших городах Горнозаводского управленческого округа ситуация обстоит куда лучше, чем в Нижнем Тагиле, здесь специалистов вполне хватает на пациентов.

Что касается Тагила, в 2011–2012 годах на закупку медоборудования и ремонт лечебных учреждений городу была выделена крупная сумма: более 500 миллионов рублей из федерального бюджета. Большая часть из этих средств поступила на покупку современного оборудования, остальные — на ремонт зданий. Но работать в отремонтированных больницах, с новыми медицинскими аппаратами по-прежнему некому. Врачам нужны социальные гарантии, в том числе достойные зарплаты и помощь в решении жилищного вопроса.

Напомним, некоторое время назад в Нижнем Тагиле действовала муниципальная целевая программа «Кадры в здравоохранении», благодаря которой доктора в зависимости от категории получали надбавку к зарплате, а также имели льготы на приобретение жилья. Многие молодые специалисты приезжали в Нижний Тагил с охотой, так как здесь была реальная возможность приобрести собственную квартиру. В 2009 году программа завершилась, и поток специалистов из других городов иссяк.

Что касается заработной платы, в настоящее время тагильские врачи с большим стажем, работая на две ставки, могут получать в среднем 40 тысяч рублей. Деньги, конечно, хорошие, но учитывая большую нагрузку специалистов, при которой неизбежно наступают эмоциональное выгорание и накопление напряжения, долго в таком режиме работать просто невозможно.