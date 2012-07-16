Из-за нехватки кадров медики Нижнего Тагила вынуждены работать на две ставки
Во втором по величине городе Свердловской области озаботились вопросом привлечения врачей. Недавно комиссия Гордумы по социальной политике рассмотрела проблему уровня оказания медицинской помощи. На заседание были приглашены представители областного минздрава и главные врачи городских лечебных учреждений.
Основная проблема местного здравоохранения заключается в катастрофической нехватке кадров: при населении в 377 тысяч человек для обслуживания их в лечебных учреждениях предусмотрено 1856 врачебных должностей. Как сообщают местные СМИ, по факту здесь работают всего 892 доктора, при этом многие из них — пенсионного возраста. Кто будет лечить людей, когда эти врачи уйдут на пенсию? К тому же, учитывая порой не самые благоприятные условия, специалисты и сами накопили проблем со здоровьем. Поскольку количество работающих медиков почти вдвое меньше необходимого, каждому из них приходится трудиться на две ставки. Очереди в поликлиниках — обычное дело для всех муниципальных медучреждений области, а в Нижнем Тагиле из-за нехватки специалистов они и вовсе принимают угрожающие размеры. Особенно остро ощущается в местных поликлиниках недостаток участковых педиатров и терапевтов, самых востребованных пациентами специалистов. Кроме того, сверх нормы приходится работать служащим стационаров и травмпунктов.
Между тем, согласно данным областного минздрава, в небольших городах Горнозаводского управленческого округа ситуация обстоит куда лучше, чем в Нижнем Тагиле, здесь специалистов вполне хватает на пациентов.
Что касается Тагила, в 2011–2012 годах на закупку медоборудования и ремонт лечебных учреждений городу была выделена крупная сумма: более 500 миллионов рублей из федерального бюджета. Большая часть из этих средств поступила на покупку современного оборудования, остальные — на ремонт зданий. Но работать в отремонтированных больницах, с новыми медицинскими аппаратами по-прежнему некому. Врачам нужны социальные гарантии, в том числе достойные зарплаты и помощь в решении жилищного вопроса.
Напомним, некоторое время назад в Нижнем Тагиле действовала муниципальная целевая программа «Кадры в здравоохранении», благодаря которой доктора в зависимости от категории получали надбавку к зарплате, а также имели льготы на приобретение жилья. Многие молодые специалисты приезжали в Нижний Тагил с охотой, так как здесь была реальная возможность приобрести собственную квартиру. В 2009 году программа завершилась, и поток специалистов из других городов иссяк.
Что касается заработной платы, в настоящее время тагильские врачи с большим стажем, работая на две ставки, могут получать в среднем 40 тысяч рублей. Деньги, конечно, хорошие, но учитывая большую нагрузку специалистов, при которой неизбежно наступают эмоциональное выгорание и накопление напряжения, долго в таком режиме работать просто невозможно.
После обсуждения вопроса комиссией городской Думы Нижнего Тагила было принято решение написать обращение к правительству области по вопросу предоставления и строительства жилья для врачей и восстановления льгот. Депутаты вновь соберутся для обсуждения проблем здравоохранения уже осенью — на это время запланировано проведение выездного заседания.