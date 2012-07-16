Каждый одиннадцатый торт, продаваемый в Нижнем Тагиле, не соответствует санитарным требованиям безопасности
16 июля 2012, 18:15Общество
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Такой неутешительный вывод сделали в городском отделении Роспотребнадзора Свердловской области, исследовав более 200 «кондитерских изделий с кремом» за второй квартал этого года.
Пробные образцы тортов брались во всех предприятиях, связанных с реализацией этого продукта. Самые худшие результаты показали предприятия торговли: там обнаружилась «жизнь» в каждом восьмом торте. Помимо этого, лабораторные испытания помогли выявить нарушения и в предприятиях общественного питания.
На высоте оказались местные предприятия пищевой промышленности: ни одна из 46 проб тортов не показала положительный результат.
Итогом проверки стали многочисленные протоколы об административных правонарушениях и предписания об устранении выявленных нарушений. На контроль с проведением мониторинговых исследованийвзяты 11 предприятий:
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