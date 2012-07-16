Каждый одиннадцатый торт, продаваемый в Нижнем Тагиле, не соответствует санитарным требованиям безопасности

Пробные образцы тортов брались во всех предприятиях, связанных с реализацией этого продукта. Самые худшие результаты показали предприятия торговли: там обнаружилась «жизнь» в каждом восьмом торте. Помимо этого, лабораторные испытания помогли выявить нарушения и в предприятиях общественного питания.

На высоте оказались местные предприятия пищевой промышленности: ни одна из 46 проб тортов не показала положительный результат.

Итогом проверки стали многочисленные протоколы об административных правонарушениях и предписания об устранении выявленных нарушений. На контроль с проведением мониторинговых исследованийвзяты 11 предприятий: