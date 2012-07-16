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Каждый одиннадцатый торт, продаваемый в Нижнем Тагиле, не соответствует санитарным требованиям безопасности
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Каждый одиннадцатый торт, продаваемый в Нижнем Тагиле, не соответствует санитарным требованиям безопасности

16 июля 2012, 18:15Общество
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