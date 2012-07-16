Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Начальник Управления образования администрации Нижнего Тагила Анатолий Соложнин получил губернаторскую премию за лучший IT-проект региона
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Начальник Управления образования администрации Нижнего Тагила Анатолий Соложнин получил губернаторскую премию за лучший IT-проект региона

16 июля 2012, 11:41Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?