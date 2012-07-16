Начальник Управления образования администрации Нижнего Тагила Анатолий Соложнин получил губернаторскую премию за лучший IT-проект региона
Развитие IT-сферы – одно из важнейших направлений современного мира. Презентация удобных и полезных проектов, которые смогут быть успешно реализованы, стало еще одной площадкой на «Иннопроме-2012», обратившей на себя внимание властей.
Представленные IT-проекты соревновались между собой в двух номинациях, передает портал obltv.ru. Среди них «За выдающийся вклад в развитие научных исследований в сфере IT» и «За лучший проект».
Много проектов было подано на соискание этой премии, и эксперты по таким критериям, как актуальность, перспективность разработки социально значимый эффект, выносили своё решение о том, кто достоин получить губернаторскую премию Ирина Богданович, и.о. министра информационных технологий Свердловской области.
В итоге дипломы и губернаторскую премию в размере 300 тысяч рублей получили ученый Николай Лукин из Екатеринбурга и начальник Управления образования администрации Нижнего Тагила Анатолий Соложнин. Проектом последнего стала электронная запись в детские сады. В Нижнем Тагиле программа уже показала себя в действии.
Мы подготовили программу записи в очереди, упорядочили очередь в детские сады, уменьшив её с семи до четырёх тысяч человек. Что самое главное – это позволило нам убрать коррупционную составляющую Анатолий Соложнин.
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