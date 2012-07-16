Общественность не дремлет: пикет в защиту Юрьева Камня состоится сегодня

В защиту местечка Юрьев Камень уже прошло два митинга, благодаря которым ситуацией заинтересовалось правительство, и губернатор Евгений Куйвашев поручил чиновникам региона разобраться в законности и целесообразности действий, притом прислушаться к мнению общественности.

Сегодня на пикете соберутся активисты партии «Справедливая Россия», представители партии и тагильчане, неравнодушные к проблемам экологии.

Цель пикета – в очередной раз привлечь внимание власти к отрицательному отношению тагильчан и жителей пригородного района к деятельности компании ООО ГК «Юрьев Камень», которая и планирует строительство завода, - говорит руководитель Тагилстроевского отделения партии Справедливая Россия в Нижнем Тагиле, помощник Депутата Нижнетагильской городской Думы, Евгений Попов. – По нашим данным, официального подтверждения об отказе от реализации этого проекта – нет. К тому же, определенное беспокойство внушает отсутствие ответа Администрации Пригородного района на обращение по поводу общественных слушаний, посвященных этой проблеме.

Люди верят, что им удастся спасти экологически чистое место от неминуемого загрязнения, на их стороне уже многие, работа по защите будет продолжать до конца.