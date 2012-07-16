Распродажа «красивых» и городских номеров от Мотива
С 27 июня по 24 сентября Мотив снизил стоимость на «серебряные» номера в 7 раз, на «Дополнительные городские номера» - в 20 раз
По данным маркетинговых исследований, на «красивые» номера совершается на 30% больше звонков, чем на обычные – они хорошо воспринимаются и мгновенно запоминаются. Именно поэтому «красивый» номер является не только приятным дополнением к «мобильному» имиджу, но и неотъемлемой составляющей успешного бизнеса: потенциальные клиенты и деловые партнеры с легкостью запомнят «красивый» телефонный номер, который к тому же выглядит весьма презентабельно на визитках и рекламных площадях.
Услуга «Дополнительный городской номер» от компании Мотив позволяет дополнительно к федеральному подключить прямой городской номер с нумерацией Нижнего Тагила.
Информацию о наличии свободных номеров вы можете уточнить в Контакт-центре компании по телефону (343) 269-00-00 или 111 с сотового Мотив.
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