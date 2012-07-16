Распродажа «красивых» и городских номеров от Мотива

По данным маркетинговых исследований, на «красивые» номера совершается на 30% больше звонков, чем на обычные – они хорошо воспринимаются и мгновенно запоминаются. Именно поэтому «красивый» номер является не только приятным дополнением к «мобильному» имиджу, но и неотъемлемой составляющей успешного бизнеса: потенциальные клиенты и деловые партнеры с легкостью запомнят «красивый» телефонный номер, который к тому же выглядит весьма презентабельно на визитках и рекламных площадях.