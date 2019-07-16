В музее «Горнозаводской Урал» представили проект Единого музейного центра

По словам Москалева, проектная работа будет закончена к концу этого года, а основные работы по реставрации начнутся в 2020 году. В 2022 году новый музейный комплекс должен быть открыт. Архитектор отметил, что авторский надзор за ходом работ нужен вплоть до окончания реставрации.

Часто бывало, что в подобных объектах находили замурованные входы и выходы и многое другое. Здание много раз перестраивалось,рассказал Алексей Москалев.

Фото: tagilcity.ru

Эльвира Меркушева рассказала, что музейный комплекс будет рассчитан на большое количество туристов, но при этом отметила, что в первую очередь это проект для тагильчан.

В первую очередь мы создаём этот проект для жителей Нижнего Тагила, а потом — для области, страны, мира,отметила Эльвира Меркушева.

Фото: tagilcity.ru

В музее будут как краткосрочные программы, так и на один и более дней, а все экспозиции будут сопровождать мультимедийные объекты: видео и аудио контент, голограммы, дополненная реальность. Также Алексей Москалев рассказал, что планируется обеспечить максимально возможный уровень доступа для маломобильных групп населения. Оборудовать здание современной вентиляцией и кондиционерами. Спикеры особо отметили, что они проводят не реконструкцию, а реставрацию. Директор музея отметила, что на базе единого многофункционального музейного центра также будет создан научно-исследовательский центр, библиотека, архив.