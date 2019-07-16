В музее «Горнозаводской Урал» представили проект Единого музейного центра
16 июня в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» состоялась презентация предварительного проекта нового музейного комплекса «Единый многофункциональный музейный центр». Главный архитектор проекта Алексей Москалев и директор «Горнозаводского Урала» Эльвира Меркушева рассказали об итогах работы.
По словам Москалева, проектная работа будет закончена к концу этого года, а основные работы по реставрации начнутся в 2020 году. В 2022 году новый музейный комплекс должен быть открыт. Архитектор отметил, что авторский надзор за ходом работ нужен вплоть до окончания реставрации.
Часто бывало, что в подобных объектах находили замурованные входы и выходы и многое другое. Здание много раз перестраивалось,рассказал Алексей Москалев.
Эльвира Меркушева рассказала, что музейный комплекс будет рассчитан на большое количество туристов, но при этом отметила, что в первую очередь это проект для тагильчан.
В первую очередь мы создаём этот проект для жителей Нижнего Тагила, а потом — для области, страны, мира,отметила Эльвира Меркушева.
В музее будут как краткосрочные программы, так и на один и более дней, а все экспозиции будут сопровождать мультимедийные объекты: видео и аудио контент, голограммы, дополненная реальность. Также Алексей Москалев рассказал, что планируется обеспечить максимально возможный уровень доступа для маломобильных групп населения. Оборудовать здание современной вентиляцией и кондиционерами. Спикеры особо отметили, что они проводят не реконструкцию, а реставрацию. Директор музея отметила, что на базе единого многофункционального музейного центра также будет создан научно-исследовательский центр, библиотека, архив.
Напомним, ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обсудил план подготовки к 300-летию города с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, который подчеркнул, что строительству музейного комплекса необходимо уделить особое внимание.