ГК «ЭФКО» пострадала из-за отказа России от пальмового масла

Падение финансовых показателей происходит из-за отказа крупных производителей пищевых продуктов от использования индонезийского пальмового масла.

В прошлом году чистая прибыль «Эфко Пищевые ингредиенты» составила только 13 миллионов рублей, тогда как в 2018 году превысила 355 миллионов. Оборот компании и себестоимость продаж сократились на 4,9 миллиарда рублей. Если в 2018 году этот показатель достигал 17,9 миллиарда рублей, то в 2019 году упал до 13,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает atas.info.

Чистая прибыль АО «Эфко» в прошлом году снизилась до 1,6 миллиона рублей, тогда как в 2018 году составляла 43,4 миллиона рублей. Убыток главного актива ГК «ЭФКО» ООО «Пищевые ингредиенты» в прошлом году достиг 36 миллионов рублей, а его прибыль упала на 160 миллионов.

Эксперты сходятся во мнении, что падение финансовых показателей компании произошло из-за отказа крупных производителей пищевых продуктов покупать пальмовое масло, которое «ЭФКО» импортирует из Индонезии.

СМИ провели расследование и выяснили, что в составе индонезийского масла, которое доставляет ГК «ЭФКО», есть глицидиловые эфиры, относящиеся к канцерогенам. Нередко их концентрация в 10 раз больше допустимой нормы.

Летом 2019 года в единые санитарные требования по качеству пальмового масла были внесены изменения, по которым максимально допустимая концентрация глицидиловых эфиров в масле не должна быть больше одного миллиграмма на один килограмм сырья. Во второй половине 2020 года эти изменения должны вступить в силу.

В Европейском союзе соответствующие нормы уже давно приняты, поэтому для продукции, изготовленной с применением импортируемого ГК «ЭФКО» сырья, будет закрыт европейский рынок.

Чтобы продукция отвечала новым санитарным нормам, ГК «ЭФКО» должна переоборудовать производственные площадки, на что уйдет четыре миллиарда рублей. Компания собирается закупить аналитическое оборудование и комплектующие и оснастить ими свои предприятия, чтобы наладить контроль за содержанием глицидиловых эфиров. Модернизация коснется всех производственных площадок ГК.