«Трансформа1» организовала онлайн-саммит «Этика и доверие бизнеса во время кризиса»

В ходе мероприятия, модератором которого выступил управляющий партнер инвестиционной компании A1 Андрей Елинсон, высказались декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, лидер Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, вице-президент РСПП Давид Якобашвили.

Так, Шаронов акцентировал внимание на важности формирования бизнес-условий с максимальной выгодой этического поведения. Главным фактором здесь представляется репутация с перспективой на долгосрочные отношения, неизменное влияние внутри рынка.

NewsNN пишет, что Александр Аузан обозначил тормозящие российский бизнес факторы. Среди них он выделил использование государственного принуждения против коллег и конкурентов. В течение последних двадцати пяти лет решение проблемы так и не было найдено, добавил Аузан. С ним согласен и Якобашвили, отметивший, что в мире споры в сфере предпринимательства принято решать в суде, без вмешательства со стороны правоохранительных органов, как в России.

Свою позицию обозначил модератор встречи Андрей Елинсон. Он подчеркнул, что сейчас деловая этика является важным обстоятельством в ценовой политике предприятий и их активов.