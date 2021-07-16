Эксперты: Россияне все чаще попадают в ловушки недобросовестных банков

В России возросло количество случаев мошенничества с кредитами. Экономист Василий Колташов раскрыл наиболее частые схемы введения клиентов в заблуждение и объяснил, почему нужно быть осторожными при оформлении “доступных” кредитов.

Эксперт отметил, что многие банки одобряют кредиты под более высокий процент, чем это было заявлено изначально. Экономист привел конкретный пример: в рекламном объявлении стоит цифра 8-9% без залога. На практике клиент даже с чистой кредитной историей получит предложение со ставкой 31%. Другой пример - по телефону специалист рассказывает об “особом предложении” со ставкой 10,21%. Однако в кредитном договоре указана другая цифра, более высокая - 17%. В некоторых банках действительно можно получить кредит по низкой процентной ставке, но при этом придется переплатить за страховку, пишет gorod55.ru. При этом сотрудники сообщают клиенту, что в случае отказа от страхового продукта ставка будет повышена. По словам Колташова, таким образом сотрудники банков выполняют план по продаже страховок заемщикам. Иногда банки рекламируют самую низкую ставку из возможного диапазона, при этом малая вероятность, что клиент получит кредит именно по такой ставке. Например, его заинтересовывает реклама с обещанием ставки 5,9%. При оформлении онлайн-заявки клиент видит информацию о снижении процента до 3,9. И только внизу страницы мелким шрифтом указан реальный диапазон - от 5,9 до 19,9%. После подачи заявки клиентом с ним связывается сотрудник банка, который уточняет, что в первый год ставка составит 17,9%. Как пояснил Колташов, реальные ставки в крупных банках находятся в рамках одного диапазона. Но способы борьбы за клиентов у банков разные. Добросовестные финансовые организации предпочитают такие преимущества, как надежность, развитая сеть доступных филиалов и быстрое оформление кредита в онлайн-режиме. Чтобы не попасть в ловушку, Василий Колташов рекомендует внимательно изучить договор и ознакомиться с полным диапазоном ставок, убедившись в прозрачности условий. В правом верхнем углу кредитного договора должна быть указана полная стоимость кредита с учетом всех комиссий и дополнительных условий - это требование ЦБ России. Как отметил эксперт, в договоре дополнительных комиссий быть не должно. Страховка полезна, но она не может влиять на стоимость кредита, так как является добровольным выбором клиента. Другой важный момент - обслуживание кредита. Так как клиентоориентированные банки стремятся проявлять заботу в том числе и после продажи продукта, у клиента должна быть возможность дистанционного и досрочного погашения. Также должна быть предусмотрена возможность изменения даты ежемесячного платежа.

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