Минеева высказалась за продление периода вакцинации

«Бизнес в индустрии красоты выступил с просьбой продлить период вакцинации первым компонентом препарата до 1 августа. Также есть предложение об исключении сотрудников, которые находятся в декрете или отпуске по уходу за ребенком, из общего числа персонала, представленного к вакцинации, то есть 60% штата. Полностью согласна с АПИК в том, что, запуская проверки, нужно придерживаться принципа первоначального разбора ситуации, давая временной период на исправление. Приостановка деятельности пусть будет крайней мерой», — отметила Минеева в беседе с URA.RU.