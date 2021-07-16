Минеева высказалась за продление периода вакцинации

«Бизнес в индустрии красоты выступил с просьбой продлить период вакцинации первым компонентом препарата до 1 августа. Также есть предложение об исключении сотрудников, которые находятся в декрете или отпуске по уходу за ребенком, из общего числа персонала, представленного к вакцинации, то есть 60% штата. Полностью согласна с АПИК в том, что, запуская проверки, нужно придерживаться принципа первоначального разбора ситуации, давая временной период на исправление. Приостановка деятельности пусть будет крайней мерой», — отметила Минеева в беседе с URA.RU.
Ранее АПИК, в которую сегодня входят более 2,5 тысячи компаний Москвы и Подмосковья, адресовала обращение (копия имеется в распоряжении ТАСС) мэру Сергею Собянину с просьбой увеличить срок вакцинации первым компонентом препарата - до 1 августа.
«Просим увеличить период вакцинации первым компонентом вакцины от COVID-19 до 1 августа, чтобы вакцину смогли получить все желающие», - говорится в обращении.
Представители АПИК также попросили Сергея Семеновича исключить работников, которые находятся в декрете или отпуске по уходу за ребенком, из числа сотрудников, которым надлежит обязательно привиться, а вот людей, переболевших ковидом и имеющим официальный QR-код, напротив, включить в отчет как вакцинированных сотрудников.
Предприниматели бьюти-индустрии высказались за введение "принципа первоначального разбора ситуации при бизнес-проверках, попросили выделять время на исправление ситуации, чтобы вопрос о приостановке деятельности рассматривался в самую последнюю очередь".
Напомним, месяц назад постановление столичных властей обязало бизнес (сферу торговли, общепита, бьюти-индустрию и других) вакцинировать не менее 60% штата и подать соответствующую отчетность на mos.ru. До 15 июля сотрудники компаний должны были привиться хотя бы первым компонентом вакцины. Второй необходимо было сделать до 15 августа.
Вакцинироваться от коронавируса в Москве сегодня можно в поликлиниках, МФЦ, павильонах «Здоровая Москва», частных медицинских центрах, торговых точках и пр.