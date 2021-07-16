Партия пенсионеров выступает за отмену ЕГЭ

Он утверждает, что существующая сейчас структура школьного образования направлена на получение во время экзаменационных испытаний определенного количества баллов. Формат ЕГЭ, который представляет собой тестирование, позволяет выбирать ответы наугад, при удачном стечении обстоятельств помогая экзаменующемуся набрать нужное количество баллов для поступления на бюджет, но все это происходит в ущерб реальным знаниям. Партия пенсионеров не считает ЕГЭ эффективным инструментом оценки знаний школьников. Сейчас некоторые вузы уже ввели дополнительные экзаменационные испытания для более объективной оценки подготовки, с которой к ним приходят абитуриенты. Заместитель председателя центрального совета партии считает меры, которые сейчас принимает исполнительная власть, крайне грамотными и полезными в современных реалиях.
Как сообщает novostivolgograda.ru, Антон Широков уверен, что вступительные экзамены в их классическом формате позволят одаренным детям, которые отлично владеют школьной образовательной программой, поступать на бюджетные места и развиваться дальше, делая вклад в развитие отечественной науки.
Депутат также подчеркивает, что семьи, в которых растут дети-абитуриенты, тратят большие средства на подготовку к ЕГЭ, прибегая к услугам репетиторов. Так, рынок-репетиторов, которые специализируются на подготовке к сдаче единого государственного экзамена, в этом году достиг объема в 149 миллиардов рублей.
Депутат партии, декан юридического факультета Гульнара Ручкина ссылается на то, что россияне старшего поколения помнят то время, когда в университеты поступали, сдавая традиционные экзамены, а оценка преподавателя гарантировала поступление.
Она отметила, что при введении нового порядка сдачи экзаменов от абитуриентов, их родителей и преподавателей поступало много критики. И вот сейчас, через 20 лет после введения ЕГЭ, предлагается вновь перейти на традиционный для российской системы образования порядок поступления в вузы. Но любые реформы, которые затрагивают сферу образования, должны проводиться исключительно на основе общественного мнения, а также используя длительные периоды испытания на предмет эффективности новых законодательных норм.
Стоит напомнить, что результаты опросов ВЦИОМ за последние несколько лет указывают на негативное отношение россиян к ЕГЭ. Так, порядка 77% опрошенных уверены, что качество образования снизилось из-за того, что школьников натаскивают на сдачу тестов и не дают получать им реальные знания.