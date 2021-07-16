Партия пенсионеров выступает за отмену ЕГЭ

Он утверждает, что существующая сейчас структура школьного образования направлена на получение во время экзаменационных испытаний определенного количества баллов. Формат ЕГЭ, который представляет собой тестирование, позволяет выбирать ответы наугад, при удачном стечении обстоятельств помогая экзаменующемуся набрать нужное количество баллов для поступления на бюджет, но все это происходит в ущерб реальным знаниям. Партия пенсионеров не считает ЕГЭ эффективным инструментом оценки знаний школьников. Сейчас некоторые вузы уже ввели дополнительные экзаменационные испытания для более объективной оценки подготовки, с которой к ним приходят абитуриенты. Заместитель председателя центрального совета партии считает меры, которые сейчас принимает исполнительная власть, крайне грамотными и полезными в современных реалиях.