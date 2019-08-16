Владислав Пинаев проверил ход работ по обновлению инфраструктуры Дзержинского района

Первым местом, куда прибыл глава города, стал Пионерский сквер. Подрядчики сообщили, что выполнено около 60% от объёма запланированных работ. На данный момент сделана часть площадок и тротуаров, уложено почти 2,5 тыс. квадратных метров гранита и 900 квадратных метров асфальта. Идут работы по благоустройству велодорожек и сетей наружного освещения. В день объезда рабочие начали готовить котлован под фонтан, который станет центральным местом сквера.

Пионерский сквер начал преображаться. Земляные работы подходят к концу. Уже видны изменения в лучшую сторону, формируется его будущий вид. Тагилдорстрой и субподрядные организации ведут сегодня здесь работы в усиленном темпе. Это позволило нам практически догнать график, отставание от которого образовалось из-за задержек в поставке материалов на объект,отметил Владислав Пинаев.

В МБОУ СОШ № 9 Владислав Юрьевич осмотрел классы, спортивный и актовый залы, мастерскую и столовую. Силами педагогов учреждение было полностью подготовлено к началу учебного года. 1 сентября школа откроет двери для 60 первоклассников и 549 учащихся других классов. В 2020 году по поручению главы города в школе появится новая спортивная площадка.

Возле дома № 21 на проспекте Вагоностроителей ведутся работы по замене труб теплоснабжения. Ремонт проходит в соответствии с планом подготовки к новому отопительному сезону.

Из резервного фонда губернатора Свердловской области для этого выделено дополнительно 50 млн рублей. Сегодня трубы диаметром 500 мм укладываются сразу в изоляции. Делается качественно и надолго,рассказал Владислав Пинаев.

Также на проспекте Вагоностроителей производится капитальный ремонт дорожного полотна в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В день проверки мэром рабочие начали демонтаж и монтаж бортового камня и иные подготовительные работы. Завершить ремонт подрядчик планирует к 15 сентября.

В сквере у памятника Серго Орджоникидзе работы были завершены к 10 августа. Памятник и прилегающая территория были отреставрированы за счёт спонсорской помощи предприятий и организаций Нижнего Тагила, управляющих компаний района. Глава города дал поручение управлению городским хозяйством рассмотреть возможность включения этого объекта в планы по эксплуатационному содержанию общественных территорий.